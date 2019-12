Terrassentür hielt Unbekannten von Einbruch ab

In den Salzburger Stadtteilen Aigen sowie Liefering scheiterten unbekannte Täter Samstagabend daran, überhaupt in das Gebäude einzudringen. In Aigen misslang der Einbruch in einen Wintergarten eines Wohnhauses, in Liefering hielt das Fenster einer Terassentür der Gewaltanwendung stand.