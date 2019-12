Geschäfte am zweiten Einkaufssamstag gut besucht

Die Ruhe vor dem Sturm in Kufstein

Noch keinen Ansturm von kaufwütigen Massen erlebten am Samstag am späten Vormittag die beiden innerstädtischen Einkaufszentren in Kufstein - das „Inntalcenter“ und die „Kufstein-Galerien“. Recht beschaulich und übersichtlich, sozusagen „entschleunigt“, gestaltete sich die Kundenfrequenz in den unterschiedlichen Shops und Geschäften. „Hoffentlich wird es noch besser, sonst hätte ich ja gleich zuhause bleiben können“, meinte die Kellnerin eines Gastronomiebetriebes im „Inntalcenter“ lapidar.