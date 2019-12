Poller, Polizeiautos: So sicher sind Adventmärkte

Quer durch Europa sorgten Anschläge auf Adventmärkte in den letzten Jahren für viel Leid – und auch wenn es zuletzt keine Anzeichen für Nachahmer gab, so bleibt man in der Steiermark auf der Hut. Gerade an einkaufsstarken Adventsamstagen stockt die Polizei ihr Personal auf, auch Dienstautos und mobile Poller werden als Hürden rund um die Grazer Innenstadt aufgebaut. Dies geschieht meist unbemerkt für die unzähligen Gäste aus dem In- und Ausland.