Haus für „Betreutes Wohnen“ stand in Flammen

Zwei Personen wurden durch die Flammen verletzt. Als die Feuerwehr Mittersill am Brandort eintraf, stand eine Wohnung im zweiten Stock in Vollbrand. Das Geschoss war komplett verraucht, zehn Atemnschutztrupps waren im Einsatz. Unterstützt wurden die Floriani aus Mittersill von den Feuerwehren Stuhlfelden und Zell am See.