Erst im Finish zog KAC den Bulls weiße Weste aus

„Die Partie war lange sehr ausgeglichen, es hätten sich beide Mannschaften den Sieg verdient – am Ende entschied die bessere Chancenauswertung“, meinte Yannic Pilloni, der sich in seiner Heimat mit den Bulls zum zweiten Mal in einer Woche den Rotjacken, die nun bereits bei 188 Minuten ohne Gegentor halten, geschlagen geben musste. So verspielte Salzburg sein Sieben-Punkte-Polster an der Spitze.