Zwei Drogen-Dealer in Linz aus dem Verkehr gezogen

Ein unsteter Nigerianer (42), der eine italienische Aufenthaltsgenehmigung besitzt, konnte in der Kremplstraße von Polizisten beim Marihuana-Handel an drei Personen beobachtet werden. Der Verdächtige versuchte sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen, kam dabei aber selbstverschuldet zu Sturz und verletzte sich am Arm. Auf seinem Fluchtweg konnte eine Socke mit 20 Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt werden. Nach der Behandlung um Krankenhaus wurde der 42-Jährige einvernommen. Er zeigte sich geständig.



Motiv Schulden

Weiters wurde ein amtsbekannter, beschäftigungs- und vollkommen mittelloser 18-jähriger Türke aus Linz festgenommen, der genauso bei drei Suchtgiftübergaben beobachtet worden war. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 18-Jährige geständig. Als Motiv gab er die Finanzierung seiner Sucht und Schuldenrückerstattung an. Bei seiner Durchsuchung wurden in seiner Unterhose verwahrt weitere 20 Gramm Cannabiskraut gefunden, die er ebenfalls in Verkehr zu setzen beabsichtigte.

Beide Verdächtige wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.