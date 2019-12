Instagram-Account veräppelt deutsche Pop-Stars

Von den No Angels über Jeanette Biedermann bis zu Sarah Connor: Denkt man an die eigene Jugend zurück, sind die genannten deutschen Popstars vielen ein Begriff. Mit zahlreichen Memes von ihnen versetzt der Instagram-Account „Galeria Arschgeweih“ seine Follower seit etwas mehr als einem Jahr in eine humorvolle Nostalgie der 00er-Jahre. Mittlerweile hat der Channel mehr als 216.000 Fans. Hier ein kleines Best-of: