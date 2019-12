TierQuarTier Wien lädt zum Adventmarkt

Im TierQuarTier Wien, dem Tierheim der Stadt Wien, finden seit März 2015 auf einer Fläche von insgesamt 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und hunderte Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und so bald wie möglich an liebevolle Menschen vermittelt. Seit der Eröffnung haben bereits mehr als 8.200 Schützlinge aus dem TierQuarTier Wien neue Plätze gefunden.