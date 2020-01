Exklusiver schottischer Premium-Whisky zu gewinnen

Hier erwartet Whisky-Connaisseurs Preisgekröntes von Islay, der südlichsten Insel der Inneren Hebriden in Schottland. Laphroaig Quarter Cask zeichnet sich durch einen komplexen und sehr torfig-rauchigen Charakter aus und ist etwas für Kenner und solche, die es werden wollen. Die Abfüllung lagerte in kleinen Fässern, dadurch ist der Kontakt mit der Holzfläche bis zu 30 Prozent größer, was zu einer Intensivierung des Reifungsprozesses führt und dem Whisky eine anfängliche weiche Süße und ein samtiges Gefühl verleiht. Zwei Nosinggläser runden das Geschenkset ab., welches City4U verlost.