Mit der „Krone“ zu Seiler und Speer!

Seiler & Speer rocken am 21. Dezember die Arena Nova in Wiener Neustadt. Die „Krone“ hat für alle Leser unserer Niederösterreich-Ausgabe bereits am zweiten Adventsonntag ein Packerl geschnürt: Wir verlosen 5x2 Sitzplatzkarten für das ausverkaufte Konzert. Wer mit seinen Freunden vor dem Weihnachtsfest noch einmal so richtig abfeiern möchte, für den haben wir auch 1x5 Stehplatz-Tickets reserviert!