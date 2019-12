Polizist rettete sich durch Sprung vor Autofahrer

Die Exekutive fahndete kurz vor 12 Uhr nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sankt Georgen an der Gusen nach den Tätern und stieß auf den ihr verdächtig vorkommenden Wagen des 30-Jährigen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Österreicher wehrte sich aber gegen die Anhalteversuche und raste in Richtung Luftenberg bzw. Kalsdorf.