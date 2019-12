In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulante Versicherung

Vor einigen Jahren hat Familie Z. ihre Doppelhaushälfte, für die sie eine Rechtsschutzversicherung hat und in der sie noch immer wohnt, an ihre Söhne überschrieben. „Als nun der Nachbar der Z.s seine Haushälfte abreißen ließ, kam es zu Beschädigungen am Haus“, so die Niederösterreicher. Da sich mit dem Nachbar keine gütliche Einigung fand, wollten die Leser die Versicherung einschalten. Eine Deckung wurde abgelehnt, weshalb Familie Z. bei uns um Hilfe bat. Laut Zürich Versicherung gehe es fast ausschließlich um Ansprüche der Gebäudeeigentümer, also der Söhne. Da diese keinen Rechtsschutz bei der Zürich haben, bestehe keine Deckung. Man wolle aber dennoch helfen. Deshalb werde der Anwalt die Gegenseite nochmals wegen einer Einigung kontaktieren. Diese Kosten werden in Kulanz bezahlt.