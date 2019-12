Markt im Servitenviertel ist der neue Insider-Tipp

„Seit nun 13 Jahren lebe ich im Servitenviertel im 9. Wiener Gemeindebezirk. Ich hatte also schon genügend Zeit, dieses Grätzel kennen- und lieben zu lernen und mich durch die Restaurants und Bars zu probieren. Die Lokale entlang der Servitengasse sind für Foodies ein richtiges Highlight. Seit Kurzem findet donnerstags von 10 bis 19 Uhr auch wieder ein Markt vor der Pfarre Rossau am Servitenplatz statt. „DO iss Markt“, so nennt sich der Schmankerl- und Spezialitätenmarkt. Bio-Fleisch, Fisch, Käse, Obst sowie Gemüse aus der Wiener Umgebung und vieles mehr wurden direkt vom Produzenten an den Mann und die Frau gebracht - ein echter Insider-Tipp für alle, die sich den Trubel auf den größeren Märkten ersparen wollen. Das etwas andere Angebot macht diesen Markt noch spezieller. Besucher finden auf dem Servitenmarkt auch griechische Spezialitäten, ayurvedische Produkte und vegane Süßigkeiten. Mein Grätzel hat kulinarisch also so einiges zu bieten. Aber einfach nur durch die Gassen flanieren und das rege Treiben im kleinen Frankreich Wiens zu beobachten hat auf jeden Fall auch seinen Reiz.“