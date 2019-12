City4U beschenkt nach Weihnachten: Fashion-Sets

Jemand anderen Kleidung zu schenken ist immer schwierig. Entweder passt es nicht, gefällt es nicht oder es steht einem einfach nicht. Da kann die Stimmung am Heiligen Abend auch schon mal kurzzeitig in die Fashion-Hölle wandern. Diejenigen die das in diesem Jahr so erlebt haben, haben jedoch noch eine zweite Chance auf coole Mode-Sets, die sie diesmal auch selbst aussuchen dürfen.