City4U beschenkt nach Weihnachten: Pflege für Mann

Für all jene, denen das Christkind das falsche Geschenk unter den Baum gelegt hat, hat City4U noch Geschenke parat, und zwar: Drei exklusive Pflege-Sets für die Herren der Schöpfung. Denn Männer gehen mit dem Thema Körperpflege und Styling heute selbstbewusster um als je zuvor. Der Boom bei Barbershops und Herrenfriseuren ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Trend zum „gepflegten Mann“ zum anhaltenden Lifestyle-Faktor geworden ist. Deswegen verlost City4U drei Pflege-Sets von „Depot - The Male Tools“ inklusive schwarze Leder-Kulturtasche, Daily Shampoo und Body Wash verpackt in einer coolen Holzbox.