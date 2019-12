Kranzlfahren geht noch eine Zeit lang weiter

Das sinnlose Kranzlfahren beim Haus der Natur ist seit Längerem ein Streitthema in der Stadt Salzburg. Um den Verkehr aber wieder geradeaus zur Staatsbrücke führen zu können, ist bei der Einfahrt zum Rot-Kreuz-Parkplatz ein Kreisverkehr notwendig. Planungsstadträtin Barbara Unterkofler (ÖVP) hat daher vor drei Monaten ein Provisorium angekündigt, zu dem es aber nicht kommen wird. „Kein Sachverständiger traut sich da drüber und will die Verantwortung dafür übernehmen“, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Stattdessen ist jetzt gleich ein fixer Kreisel in Planung. Laut Preuner sollen mögliche Varianten in den kommenden Wochen vorliegen.