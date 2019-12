Ohne Helm unterwegs: Bub am Rad von Auto erfasst

Ein Radfahrer (14) wurde am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst. Der 14-Jährige hatte zuvor auf Höhe des Haupteingangs beim Designer-Outlet-Center in Wals die Fahrbahn überquert. Eine Pkw-Lenkerin aus Salzburg (49) konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Burschen. Der 14-Jährige, der keinen Helm trug, wurde bei dem Unfall verletzt. Die Rettung brachte den ihn in das Landeskrankenhaus Salzburg.