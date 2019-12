Dinge, die Sie Silvester noch nie getan haben

2: Ins neue Jahr schippern - Hausboot

Silvester in einem Haus am See? Es geht noch besser: Silvester in einem Haus auf dem See! Dem Plätschern der Wellen lauschen und dabei beim Blick über den stillen See den Silvester-Countdown zählen - Silvester auf dem Hausboot ist ein besonderes Highlight zum Jahresende und zu Jahresbeginn. Funktioniert übrigens sowohl in der Romantikversion mit dem Partner als auch in der Partyversion mit einer Gruppe von Freunden.