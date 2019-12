Hochschwangere muss aus Schimmel-Wohnung raus!

„Derzeit bin ich bei einem Freund in Hainburg untergekommen. Aber wenn mein Kind da ist, geht das nicht mehr“, so Trischler. Wiener Wohnen will ihre Bleibe sanieren, das Problem sind die Möbel (Einbauschränke etc.). Als Hochschwangere kann die angehende Juristin die Möbel weder abbauen noch einlagern. Eine Firma könnte das übernehmen. Doch dazu bräuchte die Hausverwaltung einen Kostenvoranschlag, der noch nicht vorliegt.