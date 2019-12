Diplomatie-Krise zwischen Berlin und Moskau

Ein 40-jähriger Georgier wird am hellichten Tag in einem Berliner Park mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Als Tatverdächtiger wird ein 49-jähriger Russe festgenommen. Sein Pass führt zu einer Einheit im Moskauer Innenministerium. Für die deutschen Ermittler deuten die Spuren auf eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes an dem Mord im August dieses Jahres hin. Nun fordert die Regierung in Berlin die Ausreise zweier russischer Diplomaten aus Deutschland. Eine schwere diplomatische Krise bahnt sich an.