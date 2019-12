Es ist die Zeit für hässliche Weihnachtspullover

In den vergangenen Jahren ist dabei ein beachtliche Summe zusammengekommen. Kein Wunder, immerhin kann man gutes Tun mit einer witzigen Angelegenheit verbinden. Es ist schließlich mal ein anderer Anblick, alle Arbeitskollegen im Büro in einem kitschigen Weihnachtspullover zu sehen. Auch zahlreiche Prominente beteiligen sich an der Aktion. So zeigte sich die gesamte Fußballmannschaft des britischen Teams Arsenal im gleichen Weihnachtspullover, um auf die „Save the Children“ aufmerksam zu machen.