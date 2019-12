Gaming-Firma sorgt für Weihnachtszauber in Wien

Über diese Neuheiten hinaus sorgen am Nintendo-Stand auch zahlreiche Titel für Spielfreude, die bereits seit längerer Zeit erhältlich sind. AbenteurerInnen können etwa in das Abenteuer The Legend of Zelda: Link‘s Awakening eintauchen und ActionfreundInnen stürzen sich ins Getümmel von Super Smash Bros. Ultimate. Dazu kommen die originellen Jump’n‘Runs Super Mario Odyssey, Yoshi’s Crafted World und New Super Mario Bros. U Deluxe, der kreative Level-Baukasten Super Mario Maker 2 und viele mehr.