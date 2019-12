Terrorist unterzog sich vor Morden Schlankheitskur

Klinik-Mitarbeiter erlebten Attentäter glücklich und zuversichtlich

Das Personal der Schönheitsklinik erkannte den Patienten nach der Terror-Tat wieder und war geschockt. „Wir hatten mehrere Termine mit ihm über mehrere Wochen hinweg, aber es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er das tun würde, was er tat“, berichtete ein Angestellter. „Nichts von dem, was er angerichtet hat, ergibt für mich einen Sinn - warum sollte er so hart an seinem Wohlbefinden arbeiten und dann so eine Gräueltat verüben?“ Khan sei glücklich nach den Behandlungen gewesen und sprach sogar davon, sich darauf zu freuen, hoffentlich bald einen neuen Job zu finden.