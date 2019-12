Raubserie: Polizei fasst einen ersten Verdächtigen

Der Verdächtige wurde am Freitag stundenlang verhört. Er soll am Überfall auf das Hotel zur Post, am versuchten Raub in einem Kebap-Imbiss, am Überfall auf die JET und im Hintergrund auch am geklärten Raub in der Trafik in der Maxglaner Hauptstraße beteiligt gewesen sein. Es soll sich insgesamt um eine Vierer- oder Fünfer-Gruppe handeln, die in unterschiedlicher Konstellation zuschlug. Auch die zwei nach dem versuchten Überfall auf einen Kramer in Thalgau Festgenommenen könnten zur Tätergruppe gehören. Jetzt setzen die Ermittler auf Taktik. Wer als erster gesteht und alles ausplaudert, könnten mit der Staatsanwaltschaft einen besseren Deal aushandeln als die anderen Komplizen.