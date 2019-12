Internet-Profil von Stadtpolitiker „geknackt“

Geburtsdaten und Tiernamen als Passwort

Laut Auskunft der IT-Abteilung des Landeskriminalamtes ist Scheider eines von vielen Kärntner Opfern, die es derzeit erwischt. „Sehr oft liegt es an zu einfachen Passwörtern. Unser Tipp: Keine Anfragen auf Facebook annehmen, wenn man die Person nicht kennt und immer ein gutes Passwort verwenden. Also nicht das eigene Geburtsdatum oder den Namen seines Hundes hernehmen, der vielleicht auch noch auf Facebook zu sehen ist. Dann haben Täter leichtes Spiel“, so Christian Baumgartner vom Landeskriminalamt. Ebenso warnt die Polizei vor den gut gefälschten Firmenseiten, die immer wieder in dubiosen Mails verlinkt sind. Baumgartner: „So werden nach wie vor viele Daten gestohlen.“