All-Inklusive-Punsch am Street Food Festival

Gutes Essen und heißer Punsch und Glühwein gehört zu Weihnachten einfach dazu. Die perfekten Zutaten also für ein weihnachtliches Street Food Festival. Genau das findet am 14. und 15. Dezember im „Der Garten“ in der Prater Hauptallee statt. Das Highlight: All-You-Can-Drink-Punsch für alle.