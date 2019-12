Drogenhändler flüchtet vor Polizei auf Zuggleise

Dealer wollte Fahnder Kokain verkaufen

Am Handelskai verkaufte ein Nigerianer (29) Koks ausgerechnet an einen „Zivilen“. Dann flüchtete er auf die Gleise der ÖBB und versteckte sich in einem Strauch. Mittels Hubschrauber konnte er ausfindig gemacht werden. Auch sprangen die Polizisten als Helfer ein: Als eine Frau in Kagran über Schüttelfrost und Kopfweh klagte, holten die Beamten die Rettung. Alles in allem zeigt sich Major Baran zufrieden. Der nächste Schwerpunkt ist also nur eine Frage der Zeit.