Kreiskys Versöhnungsversuch mit Simon Wiesenthal

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Ihren Anfang nimmt die Affäre rund um Bruno Kreisky und Simon Wiesenthal bereits 1970. In jenem Jahr protestiert der als „Nazi-Jäger“ verschriene Wiesenthal gegen mehrere Minister der SPÖ-Minderheitsregierung Kreiskys, deren NS-Vergangenheit er offen anprangert. Neu aufgerollt wird die Kontroverse 1975, als ein neuer Nationalrat gewählt werden soll. Wiesenthal attackiert Friedrich Peter von der FPÖ, mit dem Kreisky eventuell koallieren will. Kreisky stellt sich hinter Peter und äußert den Verdacht, Wiesenthal habe selbst mit der Gestapo zusammengearbeitet. Am 3. Dezember 1975 versucht der fast 65-jährige Kreisky im Nationalratsplenum schließlich klarzustellen, dass er Wiesenthal nie als Nazikollaborateur bezeichnet habe.