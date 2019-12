„Marienerscheinung“: Madonna ist wieder da

„Der Dieb hat die Figur in einer Bushaltestelle in der Götzstraße abgestellt, das ist am anderen Ende der Stadt. Der Täter hatte sie wohl dort deponiert. Wir hatten die Stadt und die Umgebung ja vorher systematisch abgesucht, waren aber nicht fündig geworden“, sagt k.u.k. Hofwirt Marcus Hofbauer zu der „Marienerscheinung“. In der Nacht auf Sonntag verständigte die Polizei den Eigentümer, der die Statue am Posten abholte. Die Madonna war, wie berichtet, in der Nacht zum Donnerstag aus der Krippe, die vor dem k.u.k. Hofbeisl aufgestellt worden ist, verschwunden.