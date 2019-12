Räuber überfiel Mann nach Behebung bei Bankomat

Opfer eines Raubüberfalles ist ein 55-Jähriger aus St. Pölten kurz nach 2 Uhr früh in der Welser Innenstadt geworden. Der Mann hatte Bargeld an einem Bankomaten abgehoben. Als er das Geld aus dem Geldausgabeschlitz nahm und in seine Geldbörse geben wollte, kam ein bislang unbekannter Täter von hinten auf ihn zu.