Wals investiert kräftig in Zukunfts-Projekte

Die Gemeinde Wals wird in den kommenden Jahren viel Geld in die öffentlichen Einrichtungen investieren. Alleine die neue Volksschule in Siezenheim wird 20 Millionen Euro kosten. „Dafür werden wir dann 2021 einen Kredit benötigen“, sagt Bürgermeister Joachim Maislinger. Dieser soll dann so schnell wie möglich zurückbezahlt werden. Für die restlichen Projekte wurden in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet.