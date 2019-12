Diesen Dienstag gehen alle Spenden nach Imst

Am 2. Dezember 1949 fand im SOS-Kinderdorf Imst die Firstfeier für das erste Familienhaus statt. 70 Jahre später schmücken wieder Firstbäume die Dächer von zwei neuen Gebäuden. Am „Giving Tuesday“ am Dienstag fließen alle Spenden in das Imster Bauprojekt, wo zwei neue Wohngruppen für Jugendliche entstehen.