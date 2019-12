„Teenager werden Mütter“: Kathrin wieder dabei

In der letzten Staffel freuten sich Kathrin und Mo gemeinsam auf den Nachwuchs. Mo, der bereits aus früheren „TWM“-Staffeln bekannt war, wurde nicht zum ersten Mal Vater. Edith, ebenfalls Teenie-Mutter aus der Sendung, und er haben bereits eine Tochter. Nun erfreut er sich das zweite Mal am Vaterglück und sichtlich auch am Beziehungs-Glück, denn Kathrin und er posten regelmäßig Bilder im Netz. So sorgte Kathrin heute auch mit einem Video für zahlreiche Likes, in dem sie verkündet, dass sie in der neuen Staffel 2020 zu sehen sein wird.