Rapper zeigt: Teil seiner Schädeldecke fehlt

In dem Video sagt der Rapper: „Meine Hände sind noch dran und ich mache noch immer Mucke.“ 2020 komme sein neues Album heraus. 40 Prozent seiner Haut sind verbrannt und er hat nur knapp überlebt. „Ich lag drei Monate im Koma. In der Zeit hatte ich vier Schlaganfälle und bin danach gelähmt aufgewacht ... Mein Kopf sieht so sympathisch aus, weil mein Gehirn so stark angeschwollen ist, dass mir die Knochendecke rausgenommen wurde.“