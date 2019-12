Lebkuchen-Pop-up-Store lockt auf die „Mahü“

Diese Lebkuchen-Tradition kehrt also ins Herz der Stadt zurück. Auf der Mariahilferstraße erstrahlt ein wahrer „Wintergarten“ für große und kleine Gourmets. Kreationen aus Lebkuchen und feinsten Zutaten sind klassisch und liebevoll verpackt und laden zum Entdecken und Verkosten ein. „Wir bieten unseren Kunden traditionellen Lebkuchen mit Bio-Honig aus Österreich in extravagantem Gewand. Für das überlieferte Handwerksgeschick nehmen wir uns sehr viel Zeit und verarbeiten die besten Zutaten genau wie vor 330 Jahren. So schmeckt es einfach am besten, jeder sollte sich oder seinen Liebsten hin und wieder etwas Besonders gönnen“, so Geschäftsführer Lukas Linsbichler.