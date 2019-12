Bennis Premieren-Jubel galt dem Opa

Von Gneis über Anif, Grödig und Austria Klagenfurt zur Wiener Austria. Ohne jemals eine Fußball-Akademie besucht zu haben. Das war der Weg von Benedikt Pichler, ehe er am Samstag beim Bundesliga-Startelfdebüt gegen Hartberg nahezu explodierte. In der Woche zuvor hatte er als Joker noch eine riesige Chance gegen die Admira vergeben. Diesmal gelang dem 22-Jährigen aber schon in Minute 13 nach Annahme mit der Brust das wunderschöne Premierentor auf oberster Ebene. Insgesamt war der 1,87 Meter große Flügelflitzer beim 5:0-Befreiungsschlag der Violetten an vier Toren beteiligt.