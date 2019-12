Arbeitsmarkt hinkt dem wachsenden Tourismus nach

Etwa Nina Kiefhaber, die seit 2018 das Café Kunstwerk in St. Michael im Lungau betreibt: „Nach monatelanger Suche über das AMS, Facebook und Co. habe ich erst am Dienstag meine zweite Mitarbeiterin gefunden“, sagt die 32-Jährige, die am Sonntag in die Saison gestartet ist, resignierend. Bitterer Nachsatz: „Wenn es künftig so weiter geht, müssen wir wohl zusperren“, so Kiefhaber.