Das darf man im Dezember in Wien nicht verpassen

#Charity-Markt in der Klimt Villa

Die Klimt Villa ist generell einen Besuch wert. Wenn man diesen dann auch noch mit Charity und Punsch verbinden kann, darf man das nicht verpassen. Am 8. Dezember von 10 bis 20 Uhr wird nämlich genau das dort geboten. Der Eintritt ist an diesem Tag frei, die ersten 100 Besucher bekommen ein Überraschungsgeschenk. Der gesamte Erlös geht an die Klimt Villa Charity.

Wo: 13., Feldmühlgasse 11