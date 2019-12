Vorweihnachtszeit: Shopping-Glück oder Stress pur?

Der 1. Advent steht vor der Tür - die besinnliche Zeit kann beginnen! Für viele Menschen beginnt damit allerdings auch eine stressige Zeit, bis es dann am Heiligen Abend endlich ruhiger wird. Familie, Partner, Freunde - für jeden soll das richtige Geschenk dabei sein. Auch in den Einkaufsstraßen spiegelt sich die Einkaufslust wieder - nicht nur am Black Friday, an dem Händler wie Amazon starker Kritik ausgesetzt waren. Auch heute wird ein starker Einkaufs-Samstag erwartet. Wir wollen von unseren Usern wissen: Wie handhaben Sie die Vorweihnachtszeit bezüglich Ihrer Besorgungen? Bestellen Sie lieber online, um den Menschenmassen in den Geschäften zu entgehen? Oder erfreuen Sie sich vielleicht sogar an der Weihnachtsstimmung auf den Straßen? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen!