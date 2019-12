Steuer für verkauftes Grundstück vorgeschrieben

Trotzdem erhielt die Niederösterreicherin auch in diesem Jahr Vorschreibungen. „Die Gemeinde, die die Steuer einhebt, erklärte sich für nicht zuständig. Also stellte ich beim Finanzamt einen Antrag auf eine bescheidmäßige Neufestsetzung“, so Frau R. Weil sie darauf aber keinerlei Reaktion erhalten habe, wandte sie sich schließlich verärgert und Hilfe suchend an die Ombudsfrau.