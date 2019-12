In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen bei Bestattungskosten

Probleme mit der Rückzahlung für die Bestattungskosten seiner vor Jahren verstorbenen Mutter hatte Roland W. Einige Jahre später starb dann auch noch seine Großmutter. Somit wurden die Kosten immer höher. „Ich konnte zwar die Summe für die erste Bestattung bereits zurückzahlen, ich weiß aber beim besten Willen nicht, wie ich die offene Restforderung für die Bestattung meiner Großmutter bezahlen soll“, schilderte der Leser verzweifelt. Wir haben uns an den Kreditschutzverband gewandt und eine gute Nachricht erhalten. Man verzichtet in Kulanz auf einen Teil der Kosten. Den Rest darf der Wiener in Raten begleichen.