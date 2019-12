Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Krampuslauf

Auch die Millenium City am Handelskai hat sich vom Shopping- in ein Weihnachtsparadies verwandelt. Am Samstag kommen aber auch Gruselfans auf ihre Kosten, denn da besuchen die Krampusse das Einkaufszentrum. Los geht es um 16 Uhr.

Wo: 20., Handelskai 94-96