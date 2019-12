Frau R. ist endlich zu Hause angekommen ...

Die Caritas konnte helfen. Zuerst wurden Frau R. und ihr 17-Jähriger in einer betreuten Startwohnung aufgenommen, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. „Und ich bewerbe mich fleißig. Aber wer nimmt eine Frau mit eingeschränkter Gesundheit über 50?“, erzählt sie. „Aber“, so ist sie sicher, „wir schaffen es.“ Und tatsächlich sieht die Situation viel besser aus, als noch vor Monaten. Dank der Betreuung haben sie und ihr Sohn eine günstige Wohnung in Hollabrunn (NÖ) gefunden. „Es bleibt nicht viel, gerade im Winter wird es besonders knapp, aber mit Abstrichen geht es sich aus“, sagt Frau R.