Das sind die schönsten Bücher zum Nikolo

Traditionell kommt der Nikolo am 06. Dezember., mancherorts in Österreich und in Bayern auch schon am 05. Dezember. Die Kinder stellen am Vorabend ihre Stiefel auf und hoffen, dass Nikolo sie in der Nacht mit reichlich Süßem befüllt. Und auch in Kindergärten und Schulen ist der Nikolo gern gesehen.