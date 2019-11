City4U verlost eine Huawei Watch GT 2

Gesundheits- und Fitness-Tracking der Huawei Watch GT 2

Dank fortschrittlicher und intelligenter Algorithmen im Bereich des Gesundheitsmanagements, ermöglicht es die Huawei Watch GT 2, die Gesundheit besser im Blick zu haben. Die Herzfrequenz wird in Echtzeit getrackt und die Smartwatch alarmiert bei Unregelmäßigkeiten. Dadurch kann die Huawei Watch GT 2 auch die Gesundheit unterstützen. Die Daten können in der Huawei Sports and Health App eingesehen werden, um die Gesundheit in Echtzeit im Auge zu behalten. Im Sportmodus ist die Huawei Watch GT 2 mit 15 Outdoor und Indoor Sportarten kompatibel und liefert eine vollständige Überwachung von etwa 190 Datentypen. Die Huawei Watch GT2 bietet eine fundierte Datenanalyse vor, während und nach dem Training.