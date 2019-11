25 teure Sättel aus Reitstall gestohlen

Die Täter kamen bei Nacht und gingen mit einer Dreistigkeit vor, die selbst die Ermittler der Polizei überraschte: In der Nacht auf Mittwoch wurden in einem Reitstall in Wien-Süßenbrunn etwa 25 Sättel gestohlen. Die Diebe ließen sich offenbar Zeit: Sie knackten jeden Einzelnen der rund 60 Sattelschränke und griffen gezielt nach bestimmten Modellen.