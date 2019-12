Täglich Bands beim musikalischen Adventkalender

23 Künstler, 23 Bezirke, 23 Locations - so könnte man den musikalischen Adventkalender zusammenfassen. Am Sonntag startet die mittlerweile etablierte und beliebte Veranstaltungsreihe von Friedl Preisl. Los geht es am 1. Dezember im 1. Bezirk, genauer gesagt im Porgy & Bass. Am 2. Dezember treten die Damen von Fräulein Hona auf die Bühne des Theater Nestroyhof Hamakom im 2. Bezirk und so weiter bis sich das letzte Türchen im Schutzhaus Rosenhügl im 23. Bezirk öffnet.