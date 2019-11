Nostalgietrip: „Die schönste Zeit unseres Lebens“

Nach 45 Jahren zeigt die Ehe von Marianne (ganz Grande Dame: Fanny Ardant) und ihrem Mann, dem Karikaturenzeichner Victor (Daniel Auteuil), arge Ermüdungserscheinungen. Die Interessen der beiden könnten nicht konträrer sein. Mittels eines Zeitreise-Events, bei dem ein findiger Veranstalter prägende Momente mit Schauspielern in originalgetreuen Kulissen nachstellt, reist der frustrierte, aber romantisch gepolte Gatte ins Jahr 1974, als er Marianne kennenlernte. Und er trifft dabei in Gestalt der bezaubernden Margot (Doria Tillier) auf die kesse 70er-Jahre-Version seiner Frau. Eine durchaus verführerische Scheinrealität. krone.at verlost passend zum cineastischen Nostalgietrip einen Brunch für Zwei in Wien.