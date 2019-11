Teenie-Eltern: Karriere nach TV-Show

Von vielen waren sie in der Sendung das Lieblings-Teenie-Paar: Melanie und Andreas. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter gab es zwar kurzzeitig Differenzen, doch die beiden fanden wieder zueinander und es gab ein Liebes-Comeback inklusive zweiter Schwangerschaft. Die Fans waren erfreut - und natürlich das junge Paar ebenfalls. Mittlerweile sind Melanie und Andreas mit ihren beiden Kindern in eine große Maisonette-Wohnung gezogen und es hat sich viel getan in ihrem Leben - vor allem auch, was die Karriere betrifft.