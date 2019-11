Museum lässt Kunstwerke lebendig erscheinen

Der Star des Tricky Mind Museums ist natürlich Gustav Klimt. Hier küsst sich das wohl berühmteste Liebespaar der Kunstgeschichte auf einer Fläche von Quadratmetern in die Neuzeit. Nebenan erstrahlt das Sinnbild der göttlichen Liebe, Göttermutter Danaë, in neuem Glanz und verführt uns in eine ferne Zeit. Der Spaziergang durch dieses in Wien einzigartige Museum wirkt berauschend. Augmented Reality, was so viel bedeutet wie erweiterte Realität, lässt die Sinne und das Vorstellungsvermögen in der Tat expandieren und erzeugt in uns eine neue, aufregende Perspektive. Das Konzept dieser Präsentationsform von unvergänglicher Kunst sieht eine quartalsweise Rotation vor, und bietet auf diese Weise immer wieder neue Bilder und Interpretationen.